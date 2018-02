In dem Roman „Ein ganzes Leben“, erzählt Autor Robert Seethaler die Lebensgeschichte jener Menschen, die noch in der Peripherie der österreichischen Dörfer Randgänger sind, die mit ihrer "Aura freudloser Muße" zwar dazugehören, dem alltäglichen Treiben aber fernbleiben. Daraus lesen wird Silvester von Hösslin. Er schloss 2003 sein Schauspielstudium in Zürich ab und arbeitete seitdem an mehreren Schauspielhäusern in Deutschland in Zusammenarbeit mit zB. Thomas Schweigen, Thom Luz und Barbara Weber. Seit 2015 ist er festes Ensemblemitglied am Staatstheater Hannover und liest heute in der DRK Sozialstation Springe ab 19:30 aus „Ein ganzes Leben“.