Im Bürgerpark Seelze geht ihr heute mit Reitergeneral Michael von Obentraut auf Zeitreise. Um 19 Uhr 30 trefft ihr ihn und mehr als 30 Laienschauspieler vor dem Eingang der Königlichen Kristalltherme. Die Truppe taucht dann genmeinsam ab in das Jahr 1625. An verschiedenen Stationen erlebt ihr spannende Szenen und so einige Überraschungen im kleinen Dorf Seelze während des Dreißigjährigen Krieges. Die Zeitreise endet nach zwei Stunden an einem gemütlichen Lagerfeuer bei Bratwurst und Getränken. Sie ist kostenlos und wird vom Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Lohnde ausgerichtet.