Anekdoten aus dem Leben: Beobachtungen, Gedanken und ein Rückblick auf intensive Momente – darum geht es in „Was ich liebe und was nicht“. Hanns-Josef Ortheil zieht in seinem neuen Buch eine Art Lebensbilanz. Der Schriftsteller, Drehbuchautor und Hochschullehrer wurde für sein außergewöhnliches Schreib-Talent bereits mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Heute Abend liest er aus seinem neuesten Werk in der Städtischen Galerie in Lehrte vor. „Was ich liebe und was nicht“ - ein Buch, das zum „Innehalten“ einlädt - gelesen von Hanns-Josef Ortheil selbst. Los geht’s um 19:30 Uhr in der Städtischen Galerie in Lehrte.