Das ist los in der Region Hannover - Die Kulturtipps für den 06.06.2017

Ausstellung: „Produktion. Made in Germany.“, Sprengel Museum Hannover/Kestner Gesellschaft/Kunstverein Hannover, 10-20 Uhr

Neue Netzwerke, Apps und DIY-Anleitungen im Internet haben auch die Kunst-Szene durchdrungen. Und genau um dieses Phänomen soll es in der bereits dritten Ausgabe der Ausstellungsreihe „Produktion.Made in Germany“ gehen. Denn der Fokus liegt dieses Mal auf den Produktionsbedingungen von Kunst in Deutschland und der Frage, welche neuen Einflussfaktoren ihre Herstellung beeinflussen.

Auch die dritte Ausgabe wird erneut als Kooperation von der Kestner Gesellschaft, dem Kunstverein Hannover und dem Sprengel Museum Hannover ausgerichtet. „Produktion. Made in Germany“ kann heute den ganzen Tag über in den drei Anlaufstellen besucht werden. Die Ausstellung läuft noch bis September.

Ausstellung/Führung: „Der Weg zur Krone“, Schloss Marienburg, Pattensen, 10-18 Uhr

Der Weg der Welfen vom Kurfürstentum bis zum österreichischen Exil des letzten Königs – alles über die Geschichte Hannovers können die Besucher in der Ausstellung „Der Weg zur Krone“ im Schloss Marienburg erfahren. Zu sehen gibt es hier, neben beeindruckenden Gemälden und einzigartigen Gegenständen, die 1843 gearbeitete Königskrone mit Zepter sowie die Brautkrone. Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist die Sicht in die Räume des Königinnenflügels, die normalerweise nicht zugänglich sind. Die Ausstellung „Der Weg zur Krone“ im Schloss Marienburg kann heute noch bis 18 Uhr besucht werden.



Diskussion: „Welches Land wollen wir sein?“, Initiativkreis: „Die Offene Gesellschaft Hannover“, Landesmuseum Hannover, 18 Uhr

Den Wert der Demokratie nach Hannover holen – dieses Ziel verfolgt der Initiativkreis „Offene Gesellschaft“. Die Verbindung setzt sich aus engagierten Bürgern zusammen, die sich für das Gemeinwesen der Gesellschaft einsetzen. Zusammen haben sie die vierteilige Diskussionsreihe „Welches Land wollen wir sein?“gestartet, zu der sie alle Interessierten herzlich einladen. Heute Abend soll gemeinsam über das Recht der freien Persönlichkeitsentfaltung diskutiert werden. Eine offene Gesprächsrunde, organisiert von der „Offenen Gesellschaft“ - los geht’s um 18 Uhr im Landesmuseum Hannover.



