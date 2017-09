Der Kulturtreff Bothfeld zeigt dieses Wochenende bereits zum sechsten Mal, welche künstlerische Vielfalt in Bothfeld und Umgebung schlummert. Insgesamt 30 Künstler präsentieren ihre Ausstellungsobjekte daheim oder in privaten Galerien in ganz Bothfeld und Isernhagen-Süd. Zu sehen gibt es Malerei, Grafiken und Skulpturen. Bei der Orientierung hilft ein Flyer auf der Homepage des Kulturtreffs und laut Silke Leniger der Kulturtreff selber. Wer nun Lust hat auf so einen Kunstspaziergang, die Ausstellungen sind heute in ganz Bothfeld bis 18 Uhr geöffnet.