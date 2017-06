Erfrischende, handgemachte Songs, die darüber hinaus Geschichten erzählen – das gibt's heute Abend in der St. Barbara-Kirche in Seelze. Das Konzert steht unter dem Motto „Well wasted time“. Die Gäste erwarten unterschiedlichste musikalische Stilrichtungen. Denn in seiner Musik vereint der Künstler Elemente aus Folk, Country, Rock und Pop. Robby Ballhause – heute Abend um 19 Uhr in der St. Barbara Kirche in Seelze.