Was bedeutet es, aus einem Land flüchten zu müssen, in dem Angst, Folter und Unterdrückung herrschen? In der „Kunsthalle“ Hannover erzählen heute Referentinnen und Referenten ihre Geschichten von Menschen, die durch gewaltvolle Konflikte in Kurdistan zur Flucht getrieben wurden. Der Vortrag „Flucht und Vertreibung aus Kurdistan – gestern und heute“ beginnt um 19 Uhr in der „Kunsthalle“.