Gitarrenklänge und arabische Percussion Sounds, gepaart mit kraftvollem Gesang – das gibt’s heute Abend im Theaterhof zu hören. Hier steht die fünfköpfige Band „Jamila & The Other Heros“ auf der Bühne, die sonst in Berlin zu Hause sind. Nicht nur die Bandmitglieder haben unterschiedliche kulturelle Wurzeln, auch in ihrer Musik vereinen sie verschiedene Stilrichtungen. Soul, Funk, Rock und arabischer Folklore vereint – „Jamila & The Other Heros“, heute Abend um 21:30 Uhr im Theaterhof Hannover und vorher, um 15 Uhr, live bei uns im Studio.