Chanson, Pop, Folk, Hymne und Ballade - und das auf insgesamt fünf Sprachen – das Trio „Panivalkova“ lässt sich nicht so einfach in eine Schublade ordnen. Die drei Frauen aus Kiew feierten in ihrer Heimat bereits große Erfolge. Das ukrainische Trio vereint in ihrer Musik einen außergewöhnlichen Stilmix aus alten Instrumenten und modernen Klängen. Das Folk-Trio aus Kiew „Panivalkova“ - heute Abend um 21 Uhr in der Feinkost Lampe Hannover.