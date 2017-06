Wer kennt sie nicht - Hits wie „Blinded by the Light“, „Father of Day, Father of Night“, „I came for you“ besitzen Klassiker-Status. Heute Abend steht die „Mann's Earth“ Band um Manfred Mann auf der Bühne des Capitols. Gegründet haben sie sich bereits vor über 40 Jahren, feierten in den 70ern und Anfang der 80er Jahre regelmäßig Erfolge in den Charts, spielten europaweit in ausverkauften Hallen und sind bis heute kein wenig müde geworden. Zu Gast sind heute Abend außerdem „Xander and the Peace Pirates“ aus Liverpool, die vorher, um 15 Uhr, live bei uns im Studio zu hören sind. Die Erfolgshits und Neuerscheinungen der „Manfred Mann's Earth Band“ - heute Abend um 20 Uhr im Capitol.