Wellenrauschen und Musik bei Sonnenuntergang – fast wie Urlaub! Auch in diesem Jahr startet wieder einmal die Sommerkonzertreihe auf der Insel Wilhelmstein am Steinhuder Meer. Besucher fahren erst gemütlich mit dem Boot auf die Insel, auf der sie dann ein Konzert von dem Trio „La Mer“ erwartet. Wie ihr Name verrät, singen sie vom Meer, vom Reisen, von Leidenschaft und Seefahrt – gefühlvoll aber auch mal wild und laut. Ein Konzerterlebnis der anderen Art – mit dem Trio „La Mer“ auf der Insel Wilhelmstein in Steinhude. Die Boote fahren ab 18 Uhr am Anleger der Strandterrassen, das Konzert beginnt um 20 Uhr.