In Wennigsen herrscht wieder einmal Ausnahmezustand, denn gestern ist der Startschuss für das „Historische Freischießen“ gefallen. Alle 3 Jahre wird in der Deisterkommune das große Volksfest gefeiert, hinter dem eine alte Tradition steckt, die an die Bauern- und Bürgerwehr des Mittelalters erinnert. Heute Nachmittag findet der Höhepunkt des Festes statt: der farbenfrohe und spektakuläre Umzug in historischen Kutschen und Gewändern. Der Marsch endet später auf dem Festplatz, auf dem, neben Musik und Kulinarischem, jede Menge Spiel und Spaß für Kinder geboten wird. Das „Historische Freischießen in Wennigsen“ kann heute den ganzen Tag über besucht werden.