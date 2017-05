Edmund Koken war ein bedeutender deutscher Landschafts- und Porträtmaler. Der aus Hannover stammendem Künstler hat sich mit der Landschaft und all ihren Facetten bis ins kleinste Detail auseinandergesetzt, um auch ihre Atmosphäre möglichst realistisch wiederzugeben. In Gedenken an den Künstler findet heute der „Koken-Day“ in der, wie soll es auch anders sein – Kokenstraße statt. Dabei wird unter anderem das Gemälde „Abendstimmung“ gezeigt. Junge hannoversche Maler, die Urban Artists, und andere Künstler sind anwesend – die Gemälde verwandeln werden. Der „Koken-Day“, in Erinnerung an den Künstler, findet heute in der Kokenstraße in Hannover statt. Los geht’s um 17 Uhr.