Den Abend gemütlich mit Jazz-Klängen ausklingen lassen und dabei den Spirit von New Orleans erleben – das geht heute Abend in der Ziegeleischeune bei Möbel Hesse. Hier starten bereits zum dritten Mal die „Jazztage“ in Garbsen. Als erster Act der Auftrittsreihe steht die Gruppe „Lothar Krist Hot Five“ auf der Bühne. Die Musiker haben sich schon vor vielen Jahren zusammengefunden, um den fröhlichen Jazz der Gründerjahre in New Orleans wieder neu zu beleben und ihn in die Welt hinaus zu tragen. „Lothar Krist Hot Five“, heute Abend in der Ziegeleischeune bei Möbel Hesse in Garbsen. Los geht’s um 20 Uhr.