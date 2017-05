Letztes Jahr feierte die Kult-Punkrock Band ihr bereits 40-jähriges bestehen. Mit dem Song „Teenage Kicks“ gelang ihnen damals der große Durchbruch. Heute Abend stehen die „Undertones“ auf der Bühne der 60er Jahre Halle in der Faust. In jüngster Vergangenheit zog die Band mit den „Toten Hosen“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz - in diesem Jahr will die Band ihren Live-Triumph fortsetzen. Ein Best-Of der Kult-Band „Undertones“ - heute Abend in der 60er-Jahre Halle in der Faust. Los geht’s um 20 Uhr.