Das ist los in der Region Hannover - Die Kulturtipps für den 22.06.2017









Ausstellung: „Vor dem Horizont“, Raum für Kunst, Barsinghausen, 19:00 – 21:00 Uhr





Der Kunstverein in Barsinghausen lädt zu der Ausstellung „Vor dem Horizont“. Besonderer Fokus liegt auf Landschaftsmalereien von Künstlern wie Bernhard Kock und Stefan Lang. Aber auch abstrake Werke werden gezeigt, wobei das Thema der Horizont, in unterschiedlichen Interpretationen, bleibt. Die Ausstellung „Vor dem Horizont“ beginnt um 19 Uhr im Raum der Kunst in Barsinghausen.





Vortrag: „Dem Universum lauschen“, Volkssternwarte Hannover, 19:00 Uhr





Fast jeder kennt den Namen Albert Einstein. Wenn es aber darum geht, zu erklären, was er gemacht hat, wird es für die meisten schwierig - „Irgendwas mit Gravitationswellen und Relativität war es“. Mehr erfahren kann man in der Volkssternwarte Hannover. Hier beginnt ein Vortrag, bevor es mit einem Bus zur Besichtigung des Gravitationswellendetektors geht. Die Veranstaltung „Dem Universum lauschen“ an der Volkssternwarte beginnt um 19 Uhr.











Comedy: „Ellen Obier - Ich bin alle Frauen“, Leibniz-Theater, Hannover, 19:00 Uhr





Wer gerne sehen möchte, wie die bekanntesten weiblichen Promis unserer Zeit parodiert oder imitiert werden, der ist bei Ellen Obier genau richtig. Die Entertainerin ahmt auf der Bühne unter anderem Nena täuschend echt nach.

Mit wenig Bühnen-Deko und Requisten holt sie das Maximum raus, um das Publikum zu unterhalten. Ellen Obiers Programm „Ich bin alle Frauen“ beginnt heute um 19:00 Uhr im Leibniz-Theater.







Führung: „Ulrike Enders, Kunstfreunde Hannover e.V.“, Landesmuseum, 19:00 Uhr



Die meisten von uns kennen sie wahrscheinlich – das traute Regenschirmpaar aus Bronze, das in der Georgstraße / Ecke Kröpcke steht. Die Bildhauerin, die die beiden erschaffen hat, kennen eher weniger von uns. Heute könnte sich das ändern: Ulrike Enders führt durch die Landesgalerie. Hier ist der Verein Kunstfreunde Hannover zu Hause, der die Führung organisiert. Los geht’s um 19 Uhr im Landesmuseum Hannover.













