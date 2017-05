Heute ist es wieder so weit: Familie Warnecke aus Bredenbeck am Deister lädt zum Himmelfahrtstag ein. Für Stimmung sorgen unter anderem die „Jetlags“. Die fünf Jungs begeistern bereits seit fast 13 Jahren mit den Hits der letzten 50 Jahre und aktuellen Titeln aus den Charts ihr Publikum. Parallel können interessierte Besucher, die etwas über die Herstellung von Korn, Likören & Co erfahren möchten, einen Blick in die Räumlichkeiten der Kornbrennerei werfen. Das Fest am Himmelfahrtstag auf Warneckes Hof in Bredenbeck beginnt heute ab 11 Uhr.