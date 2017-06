Was hat es eigentlich mit diesem großen grauen Klotz mit dem Schiefen Dach an der Kopernikusstraße in der Nordstadt auf sich? Solltet ihr Euch das schon mal gefragt haben, ist die Antwort nicht mehr fern: Es handelt sich um den Coworking- und Maker-Space Hafven. Zum Tag der Architektur geht es heute in einem Vortrag um den Bau an sich, und wie er mit seinem offenen Innenhof, der sich auf jeder Ebene verändert, zur Kreativität der Maker im Inneren beiträgt. Los geht’s um 18 Uhr im Hafven-Café in der Kopernikusstraße 14.