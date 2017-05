Der Musiker verstand sich schon in den frühen Jahren sowohl als Songwriter als auch als Lyriker. Heinrich Detering gilt als „Dylan-Kenner“. Der renommierte Literaturwissenschaftler hat bereits einige Bücher herausgebracht, in denen er über das Leben des Musikers und seine Werke schrieb. Die Lesung „I'm a poet, and I know it, hope I don't blow it“ beginnt heute – um 19:30 Uhr im Literaturhaus Hannover.