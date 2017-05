„Ab in den Norden“ heißt es heute Abend bei der dritten „Skate by Night-Tour“ in diesem Jahr. Bereits bei den ersten Touren wurden ordentlich Kilometer zurückgelegt. Auch heute wird wieder gemeinsam losgerollt. Geplant ist eine 22 Kilometer lange Strecke - dieses Mal zur Fertighauswelt am Flughafen Hannover und wieder zurück in die Innenstadt. Treffpunkt ist ab 18:30 Uhr am Klagesmarkt. Los geht’s um 20:30 Uhr.