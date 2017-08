Ob in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten, am Ballhof, oder im Staatstheater – ab heute erobert zeitgenössischer Tanz die Bühnen Hannovers. In vielen Produktionen des Festivals TANZtheater International schwingt politische und gesellschaftliche Kritik mit. Dabei steht immer die Bewegung im Mittelpunkt: Heute Abend zeigt Festivalleiterin Christiane Winter das französische Choreografengespann Black Sheep. In ihrer Produktion Facts erzählen sie von Anonymität und Ausgrenzung in der Großstadt. Beginn ist um 20 Uhr in der Orangerie Herrenhausen.