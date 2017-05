Konzert: „Tiny Fingers“

Mephisto auf dem Faustgelände, Hannover, 20:00 Uhr



Improvisierter, experimenteller Rock, gemischt mit Elektro und Wave – das gibt es heute Abend im Mephisto zu hören. Hier gastieren heute die „Tiny Fingers“ aus Israel. Zusammen-gefunden haben sich die vier Bandmitglieder vor etwa 9 Jahren in ihrer Heimatstadt in Nord-Israel und touren seit dem auf der ganzen Welt. Mit ihrer Musik wollen sie die Menschen mit auf eine Reise nehmen, eine Stimmung entstehen lassen und Bilder in den Köpfen hervorrufen. 5 Alben haben die Jungs bisher aufgenommen. Mit ihrem neusten Werk „The Fall“ touren die Jungs jetzt durch Europa. „Tiny Fingers“ stehen heute Abend um 20 Uhr im Mephisto auf der Bühne und sind vorher noch, um 15 Uhr, live bei uns im Studio zu Gast.

Vortrag: „Licht in der Bildenden Kunst - KunstAnsich(t)“

Christian Vogel, Atelier Landwe(h)rk, Hannover, 17:00 Uhr

Licht – ein Phänomen, das die Grundlage dafür bildet, Dinge sichtbar zu machen. Es ist gleichzeitig ein Mittel, das in der Kunst unterschiedlich genutzt werden kann: Ob als Widerschein des Göttlichen, zur Darstellung von Räumlichkeiten, als Erleuchtung oder als Aufklärung. Im Rahmen der Vortragsreihe „KunstAnsich(t)“ im Atelier Landwe(h)rk soll möglichst vielen Besuchern ein Einblick in die Hintergründe der Kunst ermöglicht werden. Der Vortrag „Licht in der Bildenden Kunst“ mit dem Experten Christian Vogel beginnt heute um 17 Uhr im Atelier Landwe(h)rk.

Konzert: „Gala-Konzert zum 25. Jubiläum Calenberger Cultour&Co.“

Theater am Spalterhals, Barsinghausen, 20:00 Uhr

Der Verein Calenberger Cultour&Co. feiert heute sein 25-jähriges Jubiläum. Am Abend wird deshalb zu einem großen Jubiläumskonzert in das Theater am Spalterhals eingeladen. Musikalisch erwartet die Besucher hier zum einen die Kammerphilharmonie „La Tempesta“, ein Ensemble aus Studierenden der Hochschule für Musik und Theater und zum anderen die Solistin Elisabeth Brauß, die ihre Klavierkunst zum Besten geben wird. Das Gala-Konzert zum Jubiläum des Vereins Calenberger Cultour&Co beginnt heute Abend um 20 Uhr im Theater am Spalterhals in Barsinghausen.





Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.