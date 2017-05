26.05.2017 15:25

Das ist los in der Region Hannover - Die Kulturtipps vom 28.05.17

Konzert: „Orgel Gesprächskonzert mit Axel LaDeur“

Trinitatis-Kirche, Hemmingen, 19:00 Uhr

In der Trinitatiskirche in Hemmingen findet heute Abend ein Orgel-Gesprächskonzert mit Stücken von Clérambault und Bach statt. An der Orgel sitzt Axel LaDeur, Organist der Kreuzkirche Hannover. Neben den Orgel-Klängen bekommen die Zuhörer noch Informationen zu den einzelnen Stücken und ihren Komponisten. Auch Nachfragen aus dem Publikum werden gerne entgegen genommen. Das „Orgel-Gesprächskonzert“ mit Axel LaDeur beginnt heute Abend um 19 Uhr in der Titanis-Kirche in Hemmingen.

Fest: „Fischerkreidag am Steinhuder Meer“

Auf dem Ratskellergelände, in der Graf-Wilhelm-Straße und im Neuen Winkel, ab 12:00 Uhr





Heute findet bereits zum 35. Mal der „Fischerkreidag“ statt. Das Straßenfest in Steinhude bietet jede Menge Abwechslung für Jung und Alt: eine „Torfkahnregatter“ mit den robusten, traditionellen Arbeitsbooten, dem „Brassenschlag“ zum „echten“ Steinhuder, verschiedenen Musik-Acts – den ganzen Tag über.

Ursprünglich trafen sich an diesem Tag alle Alt- und Jungfischer um ihre Interessen auszutauschen, sich zu beraten und Streitigkeiten zu schlichten. Seit 35 Jahren wird allerdings groß gefeiert. Der traditionelle „Fischerkreidag“ in Steinhude, beginnt heute ab 12 Uhr und kann auch noch morgen den ganzen Tag über besucht werden.





Konzert: „Gain Eleven“

Mephisto auf dem Faustgelände, 19:30 Uhr





Ordentlich laut wird’s heute Abend im Mephisto auf dem Faustgelände. Hier steht die Gruppe „Gain Eleven“ aus Schweden auf der Bühne. Im letzten Jahr gewannen die vier Jungs den „Emergenza Bandcontest“, den weltweit größten Newcomercontest und konnten sich gegen ihre 20 Konkurrenten durchsetzen. Party-Rock'n'Roll nennen sie ihren Stil, der bei dem Quartett ziemlich modern klingt: Rock-Musik aus Schweden von „Gain Eleven“ - heute Abend im Mephisto auf dem Gelände der Faust. Los geht’s um 19:30 Uhr.



