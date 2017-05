Kunstausstellung: „Lune Ndiaye“

Nachbarin Café, Faustgelände, 3. Mai- 5. Juni, jeweils 10 - 18 Uhr

Afrika ist farbenfroh und abwechslungsreich. Dieses Feeling bringt Künstler Lune Ndiaye mit Sand, Acrylfarbe und Textilien auf seine Leinwände. Er selbst kommt aus dem Senegal und möchte mit seinem Bildern für Frieden zwischen Menschen und gegenüber der Natur einstehen. Bis zum 5. Juni kann die Ausstellung im Nachbarin Café auf dem Faustgelände besucht werden. Sie ist täglich bis um 18 Uhr geöffnet.

Ausstellung: „Zeitreise durch die Moore“

Naturparkhaus Mardorf, Montag - Sonntag, 10-18 Uhr



Torfbauer, das ist kein aktueller Beruf mehr und nur wenige können sich was darunter vorstellen. Deshalb findet im Naturparkhaus Mardorf eine Ausstellung zu dem Thema statt. Filme aus unterschiedlichen Aufnahmeperspektiven und Moorexponate sollen Besuchern erklären, wie die Arbeit der Torfstecher war und was das Ökosystem Moor so besonders macht. Die Ausstellung „Zeitreise durch die Moore“ ist noch bis18 Uhr im Naturparkhaus Mardorf geöffnet.





Ausstellung: „Religramme. Gesichter der Religionen“

Foyer im Haus der Volkshochschule, Montag-Freitag, jeweils 8-21 Uhr

Religion hat viele Gesichter. Einige von uns folgen gar keiner bestimmten Religion, für andere ist Gott, Allah oder Vishnu ganz zentral in ihrem Leben. Bei uns in der Region Hannover leben viele Religionen neben- und miteinander. Die Ausstellung „Religramme“, die heute um 17 Uhr in der Volkshochschule eröffnet wird, zeigt die Menschen hinter den Religionen. Bis zum 21. Juni kann die Ausstellung im Foyer der VHS besucht werden.







