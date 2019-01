25.01.2019 13:58 | von: Nina Haberlandt

Date Your Future startet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Zum elften Mal informieren sich rund 450 hannoversche Schüler bei „Date your future“ über Berufe.

Dieses Programm ist in Hannover und der Region einmalig. Die Schüler können sich auf der Ausbildungsmesse in der Pestalozzischule über 22 verschiedene Unternehmen informieren, die auf der Suche nach Auszubildenden sind. Auf einer Bühne und an verschiedenen Ständen haben die Schüler die Möglichkeit, die Betriebe kennenzulernen. Das Programm findet ab 09.00 Uhr statt.