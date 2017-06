20.06.2017 16:51 | von: Wiebke Dierks

"Dein Tag für Afrika" - Schüler unterstützen Bildungsprojekte

Schüler der Ludwig-Windthorst-Schule in Hannover engagieren sich heute im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags für Bildungsprojekte in Afrika und Deutschland.

Bereits zum dritten mal nimmt die Schule an der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ des Vereins Aktion Tagwerk teil. Statt in die Schule zu gehen, erarbeiten die Schüler heute Geld für Bildungsprojekte in verschiedenen afrikanischen Ländern. Ein Teil des Erlöses geht außerdem an junge Geflüchtete in Deutschland. Im vergangenen Jahr kamen am Rahmen der Aktion rund 1,3 Millionen zusammen, bundesweit beteiligten sich etwa 180 000 Schüler.