Demo vorm Konsulat

Die Yezidische Gemeinschaft in Hannover hat für heute Mittag zu einer Demonstration vor dem türkischen Konsulat aufgerufen.

Die Religiöse Minderheit ruft die Türkei dazu auf, die Luftangriffe auf Yeziden zu beenden. Alle Luftangriffe des türkischen Militärs auf Sinjar, das Kernland der Yeziden müssten sofort eingestellt werden. Regionale Machtkämpfe dürften nicht weiter auf Kosten jesidische Zivilisten gehen, heißt es in der Mitteilung zur Demonstration. Unterstützt werden die Yeziden in ihrem Demoaufruf von der Gesellschaft für bedrohte Völker, GfbV. Im Bergland Sinjar warteten tausende Menschen seit den völkermordartigen Verbrechen des sogenannten Islamischen Staates 2014 auf Hilfe, heißt es von der Gesellschaft. Der IS hatte die Yeziden damals aus ihrem Hauptsiedlungsgebiet vertrieben und bis zu 5.000 Frauen und Mädchen verschleppt. Weitere Angriffe des IS, Streit zwischen verschiedenen kurdischen Fraktionen und die Einmischung der Türkei in Angelegenheiten des Irak würden die Region weiterhin destabilisieren. Die Demonstration startet heute um 11 Uhr vor dem türkischen Konsulat.