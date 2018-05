30.04.2018 17:30 | von: Eva Kokinaki

Demonstration am 1. Mai in Hannover und der Region

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Hannover kommt es morgen zu einigen 1. Mai – Demonstrationen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) organisiert eine zentrale Kundgebung unter dem Motto ''Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit'' ab 9 Uhr am Küchengarten in Hannover-Linden. Weitere Demos des DGB sind unter anderem in Barsinghausen, Lehrte und Sehnde. In Lehrte wird Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet. Rund siebzig DGB-Veranstaltungen finden in ganz Niedersachsen statt.