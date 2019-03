15.03.2019 17:35 | von: Kai Rapke

Demonstrieren für das Klima

Kategorie aktuelle Nachrichten

Mehrere Tausend Demonstranten bei FridaysForFuture-Demo in Hannover

Auch in Hannover nahmen heute Schülerinnen und Schüler an der FridaysForFuture-Demonstrationen teil. Trotz des schlechten Wetters kamen mehrer tausend Schüler und forderten eine stärkere Klimapolitik. Nicht nur in mehreren Städten Deutschlands, sondern weltweit in über 1700 Orten gingen heute Schüler auf die Straße und um für den Klimaschutz zu kämpfen.