Der Bedarf an günstigen Wohnungen in der Region steigt stetig an

So auch in Gehrden, hier fordert die Gruppe der Grünen und Linken neue Sozialwohnungen.

Zielgruppe sind Familien, Rentnerhaushalte und Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Das häufig geringe Einkommen hindere sie daran angemessenen Wohnraum zu finden, so der Gruppenvorsitzende der Grünen und Linken, Heinz Strassmann. Das Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz unterstützt dieses Unternehmen. Im Neubaugebiet Langes Feld 3 in Alt Gehrden sollen Grundstücke in Zusammenarbeit mit der Kreissiedlungsgesellschaft oder anderen Bauträgern für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden. Strassmann möchte damit den immer weniger werdenen Bestand an Wohnungen mit Mieten in unteren Einkommensgruppen entgegen wirken.