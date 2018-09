03.09.2018 17:58 | von: Arne Böwig

Der Erweiterungsbau der Lutherschule ist beschlossene Sache

Kategorie aktuelle Nachrichten

Anlass ist der Ausbau der Schule für das Abitur nach dreizehn Schuljahren. Gleichzeitig soll in diesem Zug die Außenstelle an der Grundschule „An der Uhlandstraße“ aufgelöst werden und am Hauptstandort „An der Lutherkirche“ zusammengeführt werden.

Künftig können an diesem vierzügigen Gymnasium circa 1.100 SchülerInnen unterrichtet und im Ganztagsbetrieb betreut werden. Bauherr ist das Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Hannover. Bis Ende Mai 2019 wird die bestehende Flüchtlingsunterkunft an diesem Standort weiter betrieben, die bis voraussichtlich Ende Juni 2019 abgebaut wird. Anschließend soll möglichst zeitnah mit dem Bau des Schulgebäudes begonnen werden.