07.06.2018 06:34 | von: Björn Schönfeld

Der OB geht in die Offensive

Stefan Schostok hat angekündigt, ein Disziplinarverfahren gegen seinen Büroleiter Frank Herbert einzuleiten.

Außerdem denkt der Oberbürgermeister laut HAZ über Möglichkeiten nach, Herbert zu suspendieren oder langfristig zu beurlauben. Erst am Montag hatte Schostok seinen Büroleiter vorübergehend in den Urlaub geschickt. Hintergrund sind unrechtmäßige Zahlungen an Herbert. In die Rathaus-Affäre ist auch Kulturdezernent Harald Härke verwickelt, der in der kommenden Woche suspendiert werden soll. Ob auch Herbert dann schon gehen muss, ist bisher unklar. Die CDU hatte zuletzt Druck gemacht und Schostok mit einem Antrag auf Abberufung gedroht.