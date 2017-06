09.06.2017 08:21 | von: Beke von Ditfurth

Der Streit um den geplanten "Halim-Dener-Platz" in Linden geht in die nächste Runde

Oberbürgermeister Stefan Schostok hat die Kommunalaufsicht im Niedersächsischen Innenministerium eingeschaltet.

Der Stadtbezirksrat Linden-Limmer hatte die Benennung am Mittwochabend bestätigt. Der Kurde Halim Dener wurde vor 23 Jahren in Hannover von der Kugel eines Polizisten getötet. Ihm zu Ehren hatte der Bezirksrat am 10. Mai beschlossen, den Platz in Linden zum "Halim-Dener-Platz" zu machen. Anschließend hatte Schostok angekündigt, die Benennung mit juristischen Mitteln zu verhindern. Dadurch könne sich der Konflikt zwischen türkischen und kurdischen Bevölkerungsgruppen in Hannover verschärfen. Der Verwaltungsausschuss hatte die Bennenung im Mai abgelehnt, ein bisher einmaliges Vorgehen in der Kommunalpolitik Hannovers.