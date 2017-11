30.11.2017 06:53 | von: Frederick Dumke, Björn Schönfeld

Der Weihnachtsmann liefert umsonst - Paketboten nicht

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die aktuellen Tarifverhandlungen in der Speditions- und Paketbranche gehen heute in Hannover in die vierte Runde.

In den letzten Verhandlungen vor über einer Woche war keine Einigung erzielt worden. Die Arbeitgeber hatten dabei lediglich eine Entgelterhöhung in Aussicht gestellt, ohne jedoch ein konkretes Angebot vorzulegen. Die Gewerkschaft verdi fordert für die Beschäftigten eine Einkommensverbesserung von 6,5%. Im Bundesweiten Vergleich bilde Niedersachsen das Schlusslicht bei den Arbeits- und Bezahlungsbedingungen in der Branche, so die Gewerkschaft.