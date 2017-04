Deutsch-kenianisches Medienprojekt

Von Anfang April bis Ende Juni 2017 sind vier junge Journalisten aus Kenia zu Gast bei radio leinehertz 106.5. Phyllis Ayuma, Kavuwa Musyoka, Lydia Mutua und David Kariuki kommen aus den Medienprojekten Slum TV und Mathare Radio in Nairobi. Gemeinsam Teilnehmern von radio leinehertz und dem Partner Projektwerkstatt und Entwicklung e.V. werden sie sich über Wahlen und Wahlberichterstattung informieren und vergleichend berichten, denn im Herbst 2017 sind Wahlen in Kenia und in Deutschland. Am 29.4.2017 ab 20 Uhr sind sie das erste Mal bei radio leinehertz On Air zu hören. Für das Projekt sammeln wir auch Spenden.