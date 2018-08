09.08.2018 10:41 | von: Arne Böwig

Deutsche Bahn bekommt S-Bahn der Region Hannover nicht

Zumindest ist das Unternehmen vorerst gescheitert. Die Region Hannover hat die Vergabe der S-Bahn ab dem Jahr 2021 für 10 Jahre neu ausgeschrieben.

Den Zuschlag erhielt die Nordwestbahn aus Osnabrück. Das Unternehmen kündigte an mit neuen Zügen und Begleitpersonal an den Start zu gehen. Der Widerstand der Deutschen Bahn ist nichts unbekanntes. Bereits in Nürnberg verhält es sich ähnlich und am Ende bekam die Deutsche Bahn den Zuschlag.