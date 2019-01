16.01.2019 07:10 | von: Kai Rapke

Deutsche Bank investiert in den Standort Hannover

Die deutsche Bank investiert nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag in den Standort Hannover.

Allein rund 3 Millionen Euro entfallen auf die Modernisierung der Filiale am Georgsplatz. Die Summe sei die größte Investition der deutschen Bank in Norddeutschland und ein klares Bekenntnis zum Standort, so Markus Rammes, Sprecher der Geschäftsleitung der Deutschen Bank Hannover. Bereits seit Spätherbst wird die Bank renoviert, die Arbeiten soll rund 15 Monate andauern.