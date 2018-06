19.06.2018 13:46 | von: Frederick Dumke

Die Klärschlammentsorgung in Hannover steht weiter vor Engpässen.

Das berichtet der Fachmedienanbieter EUWID.

Die Stadtentwässerung Hannover hat große Probleme damit, den anfallenden Klärschlamm zu entsorgen. Hauptgrund sind vor allem die fehlenden Kapazitäten. So gibt es in Deutschland nur wenige Monoverbrennungsanlagen für Klärschlamm, in Niedersachsen sogar keine einzige. Kapazitäten in anderen Bundesländern stünden nicht zur Verfügung. Deshalb plant die Stadtentwässerung Hannover nun eine Anlage in Niedersachsen zu bauen - das würde knapp 4 Millionen Euro kosten.