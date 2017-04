Theater: „Macht und Widerstand“

Schauspielhaus Hannover, 19:30 Uhr

Wieso werden Gesellschaften autoritär? Das klärt Ilija Trojanows Buch „Macht und Widerstand“, das jetzt auf die Bühne gebracht wurde. Der Autor des Buches floh selbst im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie aus Bulgarien in den Westen. Auch das Stück spielt in Bulgarien und erzählt die Geschichte zweier Männer – die des Anarchisten Konstantin, der gerade erst zehn Jahre für die Sprengung eines Stalindenkmals in Haft saß und die seines Folterers Metodi. Ein Stück über die Aufarbeitung der kommunistischen Unterdrückung in Bulgarien. „Macht und Widerstand“ heute Abend um 19:30 Uhr auf der Bühne des Schauspielhaus in Hannover.

Konzert: „Ray Wilson & Band - Genesis Classic"

Blues Garage Isernhagen, 20:00 Uhr

Ray Wilson, einer der ehemaligen Sänger von Genesis, erweckt die Band heute wieder zum Leben. Denn passend zum 20-jährigen Jubiläum der Gruppe präsentiert er die größten Hits der Bandgeschichte und seiner Solokarriere. Natürlich gehören auch Erfolgssongs wie „I can't Dance“ oder „Invisible Touch“ mit zu seinem Programm. Die „Genesis Classics“ von Ex-Sänger Ray Wilson in Begleitung seiner Band, heute Abend in der Blues Garage in Isernhagen. Los geht’s um 20 Uhr.

Lesung: „Der dicke König und der kleine Vogel“

Sami Aiyoubi, Alfred Schröcker, Abtei Wunstorf, 17:00 Uhr

Eine arabisch-deutsche Märchenstunde mit Geschichten aus dem reichen Schatz der arabischen Märchensammlung – das ist „Der dicke König und der kleine Vogel“. Dabei geht es um den flinken Kaufmann Salih, die Frage, warum Hasen lange Ohren haben und den überheblichen König, der von einem kleinen Vogel gestoppt wird. Eine arabische Atmosphäre garantiert außerdem die Musikerfamilie Chaban, die den Lese-Nachmittag begleiten. „Der dicke König und der kleine Vogel“, heute um 17 Uhr in der Abtei, dem Kulturzentrum in Wunstorf.

Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.