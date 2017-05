Heute Abend kommt mal alles auf den Tisch. In der TAK Kabarett – Bühne wird im „Salon Herbert Royal“ über alles geredet, was Hannover und den Rest der Welt beschäftigt. In der bewährten Truppe von hiesigen Zeitungsschreibern hat jeder zu jedem Thema natürlich eine andere Meinung. Trotzdem wird fleißig diskutiert. Was war los in den letzten zwei Monaten? Was war wichtig, was bewegend und was war eher haarsträubend.