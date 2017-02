Die Kulturtipps für den 10.02.2017 - Das ist los in der Region

Konzert: Edo Zanki, Jazz Club Hannover, 20:30 Uhr

Er ist der „ Pate des deutschen Soul“ und heute Abend im Jazz Club Hannover zu Gast. Zusammen mit zwei alten Freunden und musikalischen Weggefährten wird Edo Zanki deutschsprachige Texte mit leidenschaftlichem Soul verbinden. Ab 20:30 Uhr geht’s los - im Jazz Club Hannover.

Bühne: Ehrlich Brothers, TUI Arena, Hannover, 20 Uhr

Andreas und Chris Ehrlich sind Deutschlands erfolgreichsten Magier. Heute Abend sind sie nicht zum ersten Mal in Hannover. Sie sind Meister der Illusionen. Zum Beispiel lassen sich mit einem Mal zentnerschwere Bahnschienen verbiegen oder Papierblumen erblühen zu echten Rosen. Was sie noch alles drauf haben, zeigen sie heute Abend ab 20 Uhr in der TUI Arena.

Kinder: Kinderkino in Marien „Petterson und Findus“, Mariengemeinde, Barsinghausen, 16:30 Uhr

Heute Nachmittag gibt es in der Mariengemeinde in Barsinghausen etwas für die Kleinen. Hier sind nämlich „Petterson und Findus“ zwei Tage vor Weihnachten komplett eingeschneit. Es ist nichts mehr zu Essen im Haus und der Weihnachtsbaum fehlt auch noch. Ob Weihnachten noch zu retten ist und die Angst des kleinen Katers unbegründet ist, wird um 16:30 Uhr in der Mariengemeinde in Baringhausen im Film „Petterson und Findus“ gezeigt.

