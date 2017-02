Die Kulturtipps für den 11.02.2017 - Das ist los in der Region

Region/Konzert: „Oliver Twist“

19:30 Uhr, Kurt-Hirschfeld-Forum Burgdorfer Straße 16, Lehrte

In Lehrte wird heute das Musical „Oliver Twist“ im Kurt-Hirschfeld-Forum präsentiert. In dem Musical geht es um die Geschichte des 9-jährigen Oliver, der in London in die Fänge einer Räuberbande gerät und nach dem Verlassen der Gruppe von der Bande terrorisiert wird. Los geht’s um 19:30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte.



Bildung: „Info und Beratung für Realschüler und Abiturienten“,

17 Uhr, bib International College, Freundallee 15, Hannover

Wer noch keinen Plan hat, was man nach der Schule machen kann, ist heute im bib International College genau richtig. Hier gibt es unter anderem Informartionen über Ausbildungsgänge und Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Informatik, Wirtschaft, Sprachen. Los geht es um 17 Uhr im bib International College.



Konzert: „Best of Musical“- Starnights in Hannover,

20 Uhr, Theater am Aegi, Hannover

Im Theater am Aegi findet heute die „Best of Musical“- Starnight statt. Mit dabei sind die bekanntesten Musical Hightlights und erfolgreiche Stücke wie zum Beispiel das „Phantom der Oper“ oder Stücke aus Cats.

Weiter geht’s heute Abend um 20 Uhr im Aegi.



Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.

