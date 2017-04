Er stand zuletzt vor über 10 Jahren in Hannover aus der Bühne – KRS One ist wieder zurück. Der weltweit bekannte Rapper kommt ursprünglich aus New York und tourt bereits seit über zwanzig Jahren um die Welt. KRS One kämpft gegen Rassismus und Ungerechtigkeit. Erst vor wenigen Jahren wurde der HipHop- Star bei den Urban Music Awards ausgezeichnet. Heute Abend tritt er in der Faust auf - los geht’s um 21 Uhr in der 60er-Jahre Halle.