Für ihren Roman „Wer das Schweigen bricht“ wurde Mechtild Borrmann mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Heute Abend liest die Bestseller-Autorin aus ihrem neuen Roman „Trümmerkind“ vor. Die Geschichte spielt im Jahr 1947 in Hamburg. Es geht um Hanno Dietz, der noch ein Kind ist, als er in den Trümmern eine Tote entdeckt und nicht weit von ihr entfernt einen etwa dreijährigen Jungen. Das Findelkind wächst von nun an bei Familie Dietz auf. Wenige Jahre später kommt jenes „Trümmerkind“ einem Verbrechen auf die Spur, bei dem sich plötzlich erschreckende Verbindungen zu seiner verlorenen Familie herausstellen. Historisches Zeitgeschehen verknüpft mit einer Mordgeschichte – das hört ihr bei „Trümmerkind“, gelesen von der Autorin Mechtild Borrmann im Bücherhaus am Thie in Barsinghausen. Los geht’s um 19:30 Uhr.