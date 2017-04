Die Kulturtipps für den 26.04.2017 –

Das ist los in der Region Hannover

Fahrradtour: „Velo City Night“,

Goseriedeplatz, Hannover, 20 Uhr

Heute Abend fällt der Startschuss für die erste „Velo City Night“ in diesem Jahr. Bereits das sechste Jahr in Folge haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, gemütlich über die abgesperrten Straßen Hannovers zu radeln. Treffpunkt ist der Goseriedeplatz in Hannover. Wer möchte kann bereits ab 18 Uhr kommen und sein Fahrrad von Profis durchchecken lassen. Die „Velo City Night“ startet heute Abend um 20 Uhr am Goseriedeplatz in Hannover. Natürlich sind auch wir von radio leinehertz 106.5 wieder mit dabei und sorgen für musikalische Unterstützung.