Ein buntes Programm mit Geschichten aus dem Leben und einem Klarinetten-Duo wird heute Abend im Flügels Saal in Seelze geboten. Hier findet eine Benefizveranstaltung der Bürgerstiftung statt. Heike Baake, die übrigens auch Redakteurin und Moderatorin in der "Mehr als du glaubst-Redaktion" bei radio leinehertz 106.5 ist, liest ihre eigenen Geschichten vor. Von einer Syrerin, die einen Brief an ihre Mutter in der Heimat schreibt oder Bewohnern eines Altersheims, die heimlich verschwinden, um sich einen schönen Abend mit einer Flasche Eierlikör zu machen und damit für ordentlich Trubel sorgen. Für die musikalische Begleitung sorgt das Klarinetten-Trio Bodil Mohlund und Martin Abendroth.„Seelzer Geschichten mit Musik“ beginnt heute Abend um 19 Uhr im Flügels Saal.