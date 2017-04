Die einzigartigen Tierwelten der verschiedenen Kontinente können heute Abend im Kino am Raschplatz entdeckt werden. In Erinnerung an den Naturfilmpionier Heinz Sielmann, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, findet „Sielmanns Lange Nacht des Naturfilms“ statt. Der Tierfilmer und Kameramann gewann neben etlichen Auszeichnungen für seine einzigartigen Naturfime auch viele Preise für sein Engagement, die Umwelt zu schützen. Ein Expedition in das Tierreich aller Kontinente: „Sielmanns Lange Nacht des Naturfilms“ startet heute Abend um 18 Uhr im Kino am Raschplatz.