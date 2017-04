Indie-Pop gibt es heute Abend im Café Glocksee zu hören. Fünf Jahre lang war es ruhig um ihn. Jetzt kehrt Jens Lekman mit einem neuen, bereits fünften Album zurück und läutet damit auch seinen Tourstart ein. Der in Australien lebende Schwede feierte bereits große Erfolge in seiner Heimat und hielt sich mit seinen Songs wochenlang in den Charts. In seinem neuen Album „Life Will See You Now“ klingen die Songs dieses mal weniger zart und melancholisch, sondern viel mehr poppig-bunt.