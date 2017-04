Wer heute Lust hat „das Tanzbein zu schwingen“, kann an verschiedenen Standorten in Hannovers Innenstadt und der Region, traditionell in den Mai tanzen. Im Gemeinschaftshaus Ronnenberg beginnt die Feier ab 19 Uhr, neben Musik wird auch für das leibliche Wohl mit einem leckeren Buffet und Getränken gesorgt. Auch in Degersen, im Ortsteil Wennigsen, findet das jährliche „Tanz in den Mai“-Fest statt, los geht’s hier ab 20 Uhr. Für musikalische Begleitung sorgen hier übrigens die Jetlags! Gemeinsam in den Mai tanzen, heute Abend in Hannovers Innenstadt und in der Region.