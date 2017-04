Konzert: „Slowy und 12Vince“

Mephisto, Faust-Gelände, Hannover, 20:00 Uhr

Mit „Undercover-Blues“ gehen „Slowy und 12Vince“ jetzt auf Tour. Heute Abend stehen die Musiker aus Hamburg im Mephisto auf der Bühne. Neben ihren Battle-Rap schlagen sie auch mal nachdenklichere Töne an. Dazu gehören auch persönlichere Texte und Storytelling. Wie gewohnt gehört bei den beiden neben dem Rap-Sound noch eine Portion Jazz und Funk dazu. Live zu sehen sind „Slowy und 12Vince“ ab 20 Uhr im Mephisto auf dem Faust-Gelände.





Osterfeuer Pattensen

Brennplatz, Nähe MSC-Sportplatz, 18:00 Uhr



Einen Tag vor Ostersonntag gibt es, wie jedes Jahr, einige Osterfeuer in der Region. Auch in Pattensen, in der Nähe des MSC-Sportplatzes, wird dazu eingeladen, zusammen einen stimmungsvollen Abend zu verbringen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kinder dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen. Angezündet wird das Osterfeuer um 18 Uhr auf dem Brennplatz in der Nähe des MSC-Sportplatz.





Bühne: „Die lange Karamasow-Osternacht“

Schauspielhaus, Hannover, 18:00 Uhr



Das Schauspielhaus lädt heute Abend zur „langen Karamasow-Osternacht“ ein. Zuerst wird das Stück „Die Brüder Karamasow“ gezeigt, in dem sich der Papst und der russische Patriarch zum ersten Mal treffen. Die beiden geistlichen Oberhäupter stehen sich allerdings unversöhnlich gegenüber. Nach der Vorstellung wird im Theaterhof ein Osterfeuer entzündet. Wer möchte, kann in der Cumberlandschen Galerie in einer echten Russendisko feiern. Los geht es um 18 Uhr im Schauspielhaus.





